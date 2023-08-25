مهرجان الدراما يعرض فيلما قصيرا عن نجوم الزمن الجميل.. حدوتة مصرية

عرض مهرجان الدراما خلال فعالياته فيلما قصيرا تحت عنوان «حدوتة مصرية - عباقرة الدراما»، شهد أبرز أسماء نجوم الفن وتحديداً نجوم الدراما من الزمن الجميل، ضم مجموعة من أعظم من رحلوا عن عالمنا ولكنهم تركوا بصمة في أذهان كل الجمهور.

نجوم عمالقة

كما ضم الفيلم نجوما عمالقة لا يزالوا يقدمون دراما حقيقة لكل محبيهم، وكان أبرز الأسماء التي تم عرضها أحمد راتب، عزت العلايلي، أبو بكر عزت، رشوان توفيق، رياض الخولي، فاروق الفيشاوي، هشام سليم، ممدوح عبد العليم، شوقي شامخ، جمال إسماعيل، عفاف شعيب، محمود الجندي، يحيى الفخراني، حسن يوسف، محمود ياسين، عزت أبو عرف، ماجدة الخطيب، إلهام شاهين؛ فريد شوقي، فاتن حمامة.

العلمين الجديدة

كما ضم الفيلم كريمة مختار، كرم مطاوع، ليلي علوي، هالة صدقي، عبلة كامل، ماجدة زكي، صابرين والقدير عادل إمام.

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولي من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان 60 سنة دراما للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

وتأتي النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضي.