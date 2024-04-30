إنجاز تاريخي ينتظر الأهلي.. هل يصبح أول نادٍ في العالم يحققه؟

إنجاز تاريخي غير مسبوق، بات الأهلي على أعتاب تحقيقه خلال الموسم الجاري، وهو الأمر الذي سيتحدد خلال الأسابيع المقبلة، إذ بات النادي الأحمر على بعد خطوات بسيطة من دخول التاريخ من أوسع أبوابه، وتحقيق ما لم يستطع أي نادٍ في العالم تحقيقه من قبل.

3 بطولات قارية تنتظر الأهلي خلال الأسابيع المقبلة، قد تضع اسمه في التاريخ حال تحقيقها، وهي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والدوري الأفريقي لكرة السلة BAL، فضلا عن بطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات.

إنجاز غير مسبوق ينتظر الأهلي.. هي يصبح أول نادٍ في العالم يصل له؟

الأهلي بالفعل توج ببطولتين قاريتين خلال الأيام الماضية، بعد تتويج فريق كرة اليد لقب السوبر الأفريقي على حساب الزمالك، ليحجز مقعده بكأس العالم للأندية «السوبر جلوب»، وهو نفس الإنجاز الذي حققه فريق الكرة الطائرة رجال، والذي منحهم الاتحاد الدولي هدية العمر، بعدما أعلن أن بطل النسخة الحالية سيشارك بكأس العالم.

5 فرق في الأهلي قد تشارك في كأس العالم لأول مرة في التاريخ

وفي حال تتويج الأهلي بالألقاب الثلاثة المنتظرة، سيكون على موعد مع مشاركة 5 فرق جماهير في كؤوس العالم بـ4 ألعاب مختلفة، في إنجاز لم يصل له أي نادٍ في العالم من قبل، خاصةً بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة الطائرة بمشاركة الفريق بطل القارة في كأس العالم، وهو ما لم يكن يحدث خلال السنوات الماضية.

وتقام بطولة أفريقيا لكرة الطائرة سيدات في الوقت الراهن داخل القلعة الحمراء، بينما يشارك فريق السلة في نهائيات BAL4 الشهر المقبل، بينما يخوض فريق كرة القدم نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي مايو المقبل.