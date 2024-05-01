موقف الأهلي من المشاركة في بطولة «فيفا» الجديدة «الإنتركونتيننتال» | عاجل

يواجه النادي الأهلي نظيره نادي الترجي التونسي ، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة الذهاب يوم السبت 18 مايو بملعب رادس معقل الفريق التونسي، ويستضيف ستاد القاهرة الدولي، مباراة العودة يوم السبت الذي يليه، الموافق 25 من الشهر نفسه.

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تعديل نظام بطولة كأس العالم للأندية لتقام كل 4 سنوات بين 32 فريقا على مستوى العالم، يجري توزيعهم على 8 مجموعات، تضم كل مجموعه 4 فرق، لتكون البطولة مماثلة لكأس العالم للمنتخبات، وبعد هذا القرار استعاد «فيفا» بطولة كأس الإنتركونتيننتال من جديد، لتقام سنويا بين الأندية أبطال القارات..

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ويشارك الفائز ببطولة دوري أبطال إفريقيا في البطولة القديمة الجديدة، ممثلاً عن القارة السمراء ، ويتنافس الأهلي والترجي علي حصد لقب البطولة الإفريقية الأغلى، وانتزاع بطاقة المشاركة في كأس الإنتركونتيننتال في نسختها الجديدة، والتي ستقام في ديسمبر 2024، في الموعد المتعارف عليه لكأس العالم للأندية بنظامه القديم.