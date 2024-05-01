«القاهرة الإخبارية»: زيلينسكي يستنجد بأمريكا وأوروبا لسرعة إرسال المساعدات العسكرية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «زيلينسكي يطلق نداء عاجلا لسرعة إرسال المساعدات العسكرية لبلاده».

استغاثات ونداءات أطلقها مجددا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى حلفائه بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، لسرعة إرسال المساعدات العسكرية التي وعدت بها واشنطن وحلفاؤها كييف من أجل صد الهجمات المتتالية التي تتعرض لها البلاد من قبل القوات الروسية.

زيلينسكي الذي تعاني بلاده من نقص حاد في الذخائر والأسلحة أوضح أن روسيا تمكنت خلال الفترة الماضية من التقدم على طول خط المواجهة مع أوكرانيا وهو ما يرجع إلى ضعف القدرات العسكرية الأوكرانية في مواجهة روسيا بسبب عدم إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات اللازمة لوقف هذا التقدم.

بدوره، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، إن أوكرانيا لا تزال لديها فرصة للانتصار وامتلاك زمام المبادرة العسكرية مرة أخرى في المعركة الدائرة مع روسيا منذ أكثر من عامين، موضحًا أنه عندما لا يلتزم أعضاء الحلف بتسليم الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا في الوقت المحدد فإن الأوكرانيين يدفعون الثمن.