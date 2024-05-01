«الأرصاد»: أجواء مستقرة على الأنحاء كافة.. واعتدل الملاحة البحرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ طقس اليوم حار نهارا على أغلب الأنحاء، حيث تظل الأجواء مائلة للبرودة ليلا وفي ساعات الصباح الباكر على شمال البلاد معتدلة جنوبا، وتكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 30 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنّ طقس محافظات جنوب الصعيد سيظل شديد الحرارة اليوم بسبب الكتل الهوائية الصحراوية الحارة، في حين تشهد محافظات شمال الصعيد وسيناء والقاهرة الكبرى ومدن القناة طقس حار نهارا، في حين تسود أجواء ربيعية معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

شبورة مائية

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار فرص تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق، وعلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات القناة ووسط سيناء، والطرق الساحلية والزراعية والسريعة.

الملاحة البحرية

وأوضحت التقارير الصادرة عن الأرصاد الجوية، استقرار الملاحة البحرية اليوم على البحر المتوسط، نظرا لاعتدال نشاط الرياح الشمالية الغربية وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.5 متر إلى مترين، كما تستقر الأوضاع على مسطح البحر الأحمر ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 إلى 2 متر والرياح شمالية غربية.