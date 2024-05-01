حالة الطقس اليوم بالمحافظات.. حار نهارا على الوجه البحري والصعيد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد خلال هذه الأيام استقرارًا كاملًا في الأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية، وقيم الحرارة نهارًا حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

حالة الطقس اليوم على القاهرة

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أنّ العظمى على القاهرة الكبرى اليوم، ستكون 30 درجة مئوية نهارًا، والطقس سيكون حارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.

انخفاض الحرارة مساءً

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الطقس في المناطق الساحلية سيكون مائلًا للحرارة في فترة النهار، خاصة مع وجود أشعة الشمس وشدة الإشعاع وقت الظهيرة، والعكس تمامًا يحدث في فترة الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس، إذ تنخفض قيم الحرارة ويشعر المصريون بالبرودة في الوقت المتأخر من الليل والصباح الباكر».