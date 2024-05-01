ريم أحمد تعلن وفاة والدتها.. ومحمد صبحي ينعي الراحلة: كانت سندا لابنتها

أعلنت الفنانة ريم أحمد، وفاة والدتها فاتن الراعي بشكل مفاجئ قبل ساعات، ونعتها بمنشور مؤثر عبر حسابها على فيس بوك، وطالبت الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

أول تعليق لـ ريم أحمد بعد وفاة والدتها

وكتبت ريم أحمد عبر فيس بوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي السيدة الفاضلة فاتن الراعي، أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة.. ولا نراكم في مكروه».

محمد صبحي ينعى والدة ريم أحمد

ونعى الفنان الكبير محمد صبحي، والدة الفنانة ريم أحمد، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، بكل الأسى والحزن أنعى السيدة فاتن الراعي والدة ريم أحمد (هدى) ابنتي في ونيس.. كانت إنسانة رائعة ودعمت ابنتها وساندتها كثيرا في مشوارها معي».

وأضاف: «أدعو الله لكِ بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته.. وأن يلهم أسرتك وريم حبيبتي وعمرو الصيفي صديقي الغالي وكل أولادك وحبايبك الصبر والسلوان».