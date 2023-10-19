أعلنت الفنانة ريم أحمد وفاة عمها، منذ قليل، وطالبت من جمهورها الدعاء له بالرحمة والمغفرة، قائلة عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، عمي كامل عبد الحميد في ذمة الله»

وفاة عم الفنانة ريم أحمد

وطالبت ريم أحمد الجمهور عبر حسابها الخاص: «اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».

الجمهور يتفاعل مع منشور ريم أحمد

وتوالت عليها التعليقات من الجمهور، داعيين الله عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته، ويغفر له ذنوبه، ويدخل على قلب أسرته الصبر والسلوان .

آخر أعمال الفنانة ريم أحمد

أخر أعمال الفنانة ريم أحمد مسلسل «مزاد الشر»، وهي دراما صعيدية تتحدث عن صراع بين كبار عائلتي رضوان الكالح وابنه أحمد من جانب وشقيق زوجته خلاف من الجانب الأخر، بعد أن كانوا أصدقاء في الماضي، من إخراج ممدوح زكي.