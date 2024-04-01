ميار الببلاوي تُشيد بياسر جلال: «من أجدع الفنانين ولا ينسى العشرة»

أحرج شيخ العرافين الفنانة ميار الببلاوي، على الهواء بعدما سألها عن سر غضبها من الفنان ياسر جلال، قائلا: «زعلانة منه ليه؟ ده راجل ونجم كبير وجدع ويبوجب مع الناس كلها»، لترد عليه بسمة وهبة: «ده من أجدع الفنانين ورجالة مصر، لو زعلانة منه أموتِك».

ميار الببلاوي تُشيد بياسر جلال

وقالت «الببلاوي» باكية في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «الحاجة الوحيدة اللي بتخليني أعيط غير موضوع ما، هو موضوع ياسر، أنا بحبه جدا، إحنا بدأنا أخوات وأصحاب».

وتابعت : «زعلانة منه عشان كان واحشني التمثل ومحتاجة أشتغل ساعتها بسبب ظروف نفسية وقناتي كانت مقفولة، وأنا من جيل السقا وكريم عبدالعزيز، وكلنا جيل واحد لكن عمري ما سمعت سماعة على حد وقلت له عاوزة أشتغل معاك، وفي مرة تجرأت وكلمت ياسر».

ميار الببلاوي تروي موقفًا عن ياسر جلال

وواصلت: «وهو أجدع واحد ومش بينسى العِشرة وكلمته كان بيعمل مسلسل الفتوة، فطلبت منه أشتغل في مسلسل الفتوة لأنه في عصر معين وينفع ألبس الحجاب، قالي مقدرش ومليش حكم في المسلسل ومقدرش أختار حد، واليوم ده قلبي وجعني، أنا بحبه أوي واتصدمت، ومرة تانية كلمته على رقمه الخاص رد عليّ وقالي أنا اللبيس».