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دراما المتحدة

ميار الببلاوي تكشف تفاصيل رفضها الزواج من داعية سلفي شهير

كتب:

محمد عزالدين
08:57 م | الإثنين 01 أبريل 2024
ميار الببلاوي

ميار الببلاوي

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنّها رفضت الزواج من داعية سلفي شهير، موضحةً: «هو معروف أنه مزواج، لكن مش هقول اسمه».

ميار الببلاوي تتحدث عن رفضها الزواج من داعية 

وأضافت «الببلاوي» في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «كان هيطلع معايا في برنامج كنت بقدمه مع أحد المذيعين، فقال للمذيع دي حلوة مقدرش أقعد قدامها إلا لما أتجوزها، قعدت أضحك ومكنش بيهزر».

وتابعت الفنانة: «الشيخ عرض عليّ الزواج، ورفضت أن أتزوج به، لأني مش بحب سكته، وفي الآخر مطلعش معانا، لأنه اشترط إني مكنش موجودة في الحلقة».

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