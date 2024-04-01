ميار الببلاوي تكشف تفاصيل رفضها الزواج من داعية سلفي شهير
كتب:
محمد عزالدين
08:57 م | الإثنين 01 أبريل 2024
ميار الببلاوي
قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنّها رفضت الزواج من داعية سلفي شهير، موضحةً: «هو معروف أنه مزواج، لكن مش هقول اسمه».
ميار الببلاوي تتحدث عن رفضها الزواج من داعية
وأضافت «الببلاوي» في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «كان هيطلع معايا في برنامج كنت بقدمه مع أحد المذيعين، فقال للمذيع دي حلوة مقدرش أقعد قدامها إلا لما أتجوزها، قعدت أضحك ومكنش بيهزر».
وتابعت الفنانة: «الشيخ عرض عليّ الزواج، ورفضت أن أتزوج به، لأني مش بحب سكته، وفي الآخر مطلعش معانا، لأنه اشترط إني مكنش موجودة في الحلقة».