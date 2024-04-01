ميار الببلاوي عن خناقتها على مسرح الريحاني: «كانت نقطة تحول في حياتي»

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنّ مشاجرتها مع الفنانة غادة إبراهيم في مسرح الريحاني كانت نقطة تحول في حياتها، موضحةً: «لولا كان زماني واحدة من السوبر ستارز، ولعل ربنا أبدلني خيرا منها، لأني لو كنت بقيت كده كنت ممكن ماخدش قرار الحجاب».

سبب خناقة ميار الببلاوي وغادة إبراهيم

وأضافت «الببلاوي» في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «حصلت خناقة في مسرح الريحاني، وأنا مضربتش غادة ولا حاجة، بس كانت خناقة جامدة جدا وفيها سيلف دينفس وبودي جاردات وكانت خناقة الموسم».

كواليس وقف ميار الببلاوي من نقابة المهن التمثيلية

وتابعت الفنانة: «بسبب الخناقة دي مشتغلتش في نصف ربيع الآخر وسيبت المسرحية واتوقفت من نقابة المهن التمثيلية، ودخلت القسم الساعة 2 بالليل بالترتر واللبس المفتوح، حد وزّ غادة عليّ وتستفزني على المسرح، ضربتني بالقلم في المشهد بدل ما أضربها ولما خرجنا من الكواليس شدينا مع بعض.. وفنانة معتزلة ملتزمة ومحجبة عايشة في أمريكا دلوقتي».