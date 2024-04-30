أسعار الذهب الآن في الصاغة.. اعرف عيار 21 بكام

سجل جرام الذهب عيار21 الآن في سوق الصاغة 3090 جنيهًا للجرام، وفقًا لآخر تحديثات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» أسعار الذهب الآن بمحلات الصاغة المصرية، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة 3531 جنيهًا للشراء، 3508 جنيهات للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة 3090 جنيهًا للشراء، 3070 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محلات الصاغة المصرية 2649 جنيهًا للشراء، 2632 جنيهًا للبيع.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة الآن 2060 جنيهًا للشراء، و2046 جنيهًا للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحلات الصاغة 24 ألفا و720 جنيهًا.