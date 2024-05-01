«النقل» توّقع مذكرة تفاهم مع فرنسا لتنفيذ الخط السادس للمترو

وقعت وزارة النقل مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، مذكرة تفاهم لاستكمال التعاون في توطين صناعة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي، وتنفيذ الخط السادس للمترو.

وعلى هامش التوقيع، استعرضت الوزارة العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا والتعاون الاقتصادي والتنموي في كل المجالات، والتي من أهمها تطوير قطاع النقل السككي ومشروعات الجر الكهربائي والمخطط توطين صناعتها في مصر، من خلال إنشاء مجمع صناعي يضم مصنعين.

تصنيع جميع المكونات الكهروميكانيكية

أحد المصانع متخصص لتصنيع الأنظمة الكهربائية، والتحكم والآخر للوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي، بمختلف أنواعها على مساحة 66 فدانا، بمدينة برج العرب بالإسكندرية حيث سيتم تصنيع جميع المكونات الكهروميكانيكية وجزء كبير من الوحدات المتحركة للخط السادس للمترو علاوة على تصنيع كافة المكونات الكهروميكانيكية المطلوبة لتطوير الخط الأول لمترو وترام الرمل وكذلك تصنيع نظم الإشارات لخطوط السكك الحديدية المختلفة.

أيضاً سيتم تصدير منتجات هذه المصانع إلى جميع دول العالم وتحقيق عائد اقتصادي للدولة المصرية كما سيوفر هذا المجمع الصناعي أكثر من 1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين.

وأكدت الوزارة الأهمية الكبرى للاستثمار في مجال النقل السككي والجر الكهربائي، بما له من عائد اقتصادي إيجابي على الدولة المصرية، لافتة إلى أهمية تنفيذ مشروع الخط السادس للمترو، والذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة وسوف يمتد في مرحلته الثانية إلى القاهرة الجديدة، وسيربط مع القطار السريع في محطة محمد نجيب، ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس بشارع التسعين الجنوبي.

افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو

وأشارت وزارة النقل، إلى أنه يجرى التعاون مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ عدد من مشروعات النقل مثل مترو أبوقير، وترام الرمل، ومد الخط الأول للمترو من المرج الجديدة، وحتى شبين القناطر، وازدواج وتطوير خط سكة حديد شربين كفر الشيخ قلين دمنهور.

وفي نهاية مراسم التوقيع، جرى تقديم دعوة رسمية لبرونو لومير لحضور منتدي الاستثمار المصري الأوربي المقرر انعقاده بالقاهرة، خلال الفترة من 29 يونيو وحتى 30 يونيو المقبل، وكذلك حضور افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.