المترو يحدد قواعد مهمة في اليوم العالمي للسلامة والصحة بمكان العمل

‎حددت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، مجموعة مُهمة من قواعد السلامة بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل: «كن مسؤولاً عن سلامتك وسلامة الآخرين يوم السلامة العالمي».

قواعد السلامة الأساسية

دوّنت الشركة النصائح عبر صفتحها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مؤكدة حرصها على بناء بيئة عمل أكثر سلامة وأمانًا، موضحة بعض قواعد السلامة الأساسية التي يمكن اتباعها، كالحصول على قسط كافٍ من الراحة، والاعتناء بنمط حياة صحي، والحفاظ على اليقظة: «إن كنت مرتاحًا وفي أعلى تركيز، فأنت أكثر أمانًا».

حثت الشركة في منشورها على ضرورة اتباع بروتوكولات السلامة المعمول بها فهي موجودة لحماية الإنسان وزملائه والإبلاغ عن الحوادث والمواقف الخطيرة على الفور: «لا تنتظر وقوع حادث».

الحافظ على نظافة منطقة العمل

كما شددت على ضرورة عدم تتولي سوى المهام التي حصل الإنسان على تدريباً عليها وتم تفويضه بها والتي يكون واثقًا من قدراته على أدائها بأمان، مشددة على التعامل مع المعدات باحترام والحافظ على نظافة منطقة العمل وترتيبها، والتخلص من الفوضى التي يمكن أن تشكل مخاطر: «كن على دراية بمحيطك واتخذ خطوات لحماية موقع عملك من الوصول غير المصرح به».