بدء تطبيق قرار منع تداول أسماك البحر الأحمر في الأسواق لمدة 75 يوما

تبدأ اليوم الأربعاء، أجهزة البحر الأحمر بمنع تداول أسماك المحافظة في الأسواق وفي المحال التجارية، وذلك تطبيقًا لقرار وقف أنشطة الصيد على سواحل البحر الأحمر، ويستمر القرار لمدة 75 يومًا على أنّ ينتهي في 15 يوليو المقبل.

منع تداول أسماك البحر الأحمر في الأسواق

وكان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، قد أصدر قرارًا بحظر تداول جميع أسماك البحر الأحمر في المحلات والمطاعم طوال فترة وقف الصيد، التي تبدأ اليوم 1 مايو حتى 15 يوليو المقبل طبقًا للقرار رقم 381 لعام 2024.

قرار حظر الصيد

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أنّ قرار منع تداول الأسماك في المطاعم والمحلات إلحاقا بقرار وقف أنشطة الصيد المختلفة على سواحل البحر الأحمر، حفاظًا على المخزون من الثروة السمكية بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدًا توقيع عقوبة على المخالفين حال عدم تنفيذ القرار.

وأكد إيقاف ترخيص أي مركب صيد يجري ضبطها لمدة شهرين، ومصادرة المعدات، وفي حالة تكرار المخالفة، يجري إيقاف المخالف 6 أشهر وإحالته إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مديري هيئة الثروة السمكية والجهات المختصة وإخطار رؤساء الجمعيات المسؤولة عن قطاع الصيد ومنع التجاوزات غير القانونية.