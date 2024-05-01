تداول 8 آلاف طن بضائع عامة بمواني البحر الأحمر.. وسفينة الحرية تصل «سفاجا»

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 11 سفينة، وتداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و533 شاحنة و640 سيارة وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 221 شاحنة و595 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 312 شاحنة و45 سيارة.

ميناء سفاجا يستقبل السفينة الحرية 1

وشهد ميناء سفاجا استقبال السفينة الحرية 1 وتغادر العبارة أمل، كما تم تداول 3300 طن بضائع و380 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لـ4 سفن وهي «كوين نفرتيتي، أيلة، بريدج وآور».

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE1 على متنها 500 سيارة بوزن 1000 طن قادمة من جدة والسفينة HONEST ONE، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2000 راكب بموانيها.