التعليم تعلن فتح باب التقديم لاختيار مجموعة من المدربين لتقييم منهجية الجدارات

أعلنت الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني TVETA، ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فتح باب التقديم لاختيار مجموعة من المدربين الرئيسيين بغرض تأهيلهم للحصول على شهادة مدرب رئيسي في عمليات التقييم وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية للسنة النهائية (الدبلوم) وفقًا الشروط التالية:

- أن يكون المتقدم من معلمي التعليم الفني.

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب.

- المستوى الوظيفي معلم أول على الأقل.

- ألا يزيد السن عن 55 عامًا في تاريخ التقديم.

- الحصول على تقويم أداء بمرتبة كفء خلال السنوات الثلاث الأخيرة الإلمام باللغة الإنجليزية والتمكن من المصطلحات الخاصة بمجال التخصص.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي ويفضل المشاركين في اعداد وحدات البرامج الدراسية المبنية علي منهجية الجدارات ويفضل المشاركين في عمليات التقييم للسنة النهائية و من قام بعمليات التحقق سواء الداخلي أو الخارجي و الحاصلين على تدريب المدربين TOTيفضل من قام بعمليات التدريب من قبل.

- أخر موعد للتقدم يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024.