تفاصيل مشروع تطوير البنية التحتية للمجمع الطبي في جامعة طنطا 

افتتح الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير البنية التحتية للمجمع الطبي، وذلك بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نهال عاطف القائم بعمل عميد كلية العلوم.

ممارسة الأنشطة الطلابية

وأوضح «زكي»، أن أعمال تطوير البنية التحتية بالمجمع الطبي استهدفت استيعاب الزيادة في معدلات حركة الطلاب والحركة المرورية، وتوفير أماكن لائقة لممارسة الأنشطة المتنوعة في الفراغات العمرانية داخل المجمع في ظل تعدد الكليات والخدمات العامة المجتمعية التي تقدمها.

تطوير القدرات الإلكترونية

أضاف رئيس جامعة طنطا، أن أعمال التطوير شملت تطوير البنية التحتية وشبكات تغذية وصرف المياه وشبكات الكهرباء ورفع القدرات الالكترونية، وتقوية شبكات الاتصال وتعديل المخطط العمراني بمختلف كليات المجمع الطبي لجامعة طنطا.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، إن أعمال التطوير يتضمن أيضا وجود عناصر تنسيق الموقع لاستيعاب الزيادات الحالية والمستقبلية في أعداد الطلاب والعاملين وأعضاء هيئات التدريس، بمختلف كليات المجمع الطبي.

افتتاح المركز الثالث للمراكز الجامعية للتطوير المهني

في سياق آخر، افتتح رئيس الجامعة المركز الثالث للمراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة بالتعاون مع الجامعة الامريكية بالقاهرة، وبتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID بالمجمع الطبي.

وأكد رئيس الجامعة، أن افتتاح المركز الثالث للمراكز الجامعية للتطوير المهني يستهدف بناء وتطوير مهارات الطلاب وخريجي الجامعة والاستثمار في المعرفة، وتعزيز قدرات الخريجين التنافسية ودعم جودة الحياة للمجتمع الطلابي وتحقيق المكانة الريادية للجامعة.