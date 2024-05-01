فادية عبد الغني عن الراحل صلاح السعدني: ترك بصمة عظيمة في تاريخ الفن

عبرت الفنانة فادية عبد الغني عن حزنها الشديد لرحيل الفنان صلاح السعدني، موضحة أننا فقدنا قيمة وقامة فنية كبيرة، إذ أثرى الراحل الفن بأعمال عظيمة لم ينسها جمهوره رغم فراقه لهم، وأنّ خبر وفاته تسبب في حالة حزن شديدة لمحبيه.

شاركت معه في أكثر من عمل فني

وتابعت «عبد الغني» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة «dmc»، أنها شاركت مع الفنان صلاح السعدني في أكثر من عمل فني، اكتشفت من خلالها أخلاقه وإنسانيته وطيبته، موضحة أنه ترك بصمة عظيمة إنسانية وأخلاقية في تاريخ الفن ولن تندثر مع مرور السنين، وأنّ أعمال الفنية منتشرة في العالم العربي بأكمله.

جيل الفنان صلاح السعدني تميز بأعمال فنية متنوعة

وأوضحت أنّ جيل الفنان صلاح السعدني تميز بشكل كبير عن الأجيال التي جاءت من بعده، بالأعمال الفنية المتنوعة التي لها رسالة وهدف واحد وتناقش مشكلة ما في المجتمع وكيفية حلها، لافتة إلى أنّ صلاح السعدني كانت يتمتع بموهبة كبيرة واحترافية في أداء الأدوار المتنوعة، وكان يحمل ثقافة عالية ووطنية كبيرة لمصر.