نائب محافظ القاهرة توجه شركات المرافق بإنهاء أعمال تجميل «شق الثعبان»

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية والشركات المعنية بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة؛ لرفع كفاءة منطقة شق الثعبان وإحداث نقلة كبيرة بها من خلال العمل المتواصل والدائم للإسراع في كل مراحل التطوير المختلفة وفقا للمواصفات الفنية والقياسية وطبقا للجداول الزمنية.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب المحافظ مع عددٍ من القيادات لمتابعة مشروعات شق الثعبان.

جداول زمنية لشركات المرافق

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إلى ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لشركات المرافق للانتهاء من أعمالها في شق الثعبان، في إطار اهتمام القيادة السياسية بمنطقة شق الثعبان في إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام والسعي الدائم لأعمال التطوير وتحسين الخدمات، والتي تنعكس بالضرورة على تطوير الصناعة وتنميتها بصورة مستمرة، وفتح مجالات جديدة وخلق مزيدٍ من فرص العمل.

الالتزام بتوقيتات العمل

وتابعت نائب المحافظ نسب الأعمال التي تم تنفيذها من خلال شركات المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء واتصالات على أرض الواقع مع تحديد الجداول الزمنية للانتهاء من الأعمال للالتزام بتنفيذها وعدم الإخلال بالتوقيتات من خلال تقسيم مرحل الأعمال لعدة قطاعات في المناطق الواقعة بالكيلو الاول للمدينة وحتى جهاز شق الثعبان، ومن منطقة الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان وحتى محمية وادي دجلة ومنطقة سيد مصلح وخلف الجهاز ومنطقة العظم.