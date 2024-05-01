زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في سيناء 250%

سلّط المركز الإعلامي في مجلس الوزراء، الضوء على ما شهدته أرض الفيروز خلال السنوات الماضية من قفزات ملموسة في تحسين البنية التحتية، مشيرا في تقرير صادر عنه إلى دعم أهالي سيناء ومدن القناة بخطوط الغاز الطبيعي.

زيادة أطوال خطوط توصيل الغاز الطبيعي المنفذة 217.8%

وأوضح التقرير أنّ نسبة زيادة أطوال خطوط توصيل الغاز الطبيعي المنفذة بلغت 217.8%، لتصل إلى 3226 كيلومترا في مارس 2024، مقابل 1015 كيلومترا في يونيو 2014، فضلا عن بلوغ نسبة زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي 250% لتبلغ 84 محطة في مارس 2024، مقابل 24 محطة في يونيو 2014، فيما بلغت نسبة زيادة المنشآت التجارية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها 331.3%، حيث بلغت 4555 منشأة في مارس 2024، مقابل 1056 منشأة في يونيو 2014.

زيادة مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي 80%

وفيما يخص نسبة زيادة الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها، بلغت وفق التقرير 68%، حيث وصلت إلى 645 ألف وحدة في مارس 2024، مقابل 384 ألف وحدة في يونيو 2014، إلى جانب بلوغ نسبة زيادة مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي 80%، حيث بلغ عددها 18 مركزاَ في مارس 2024، مقابل 10 مراكز في يونيو 2014.

متوسط إنتاج مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي 2.4 مليار قدم3 غاز يومياً

وذكر التقرير أبرز مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي، فبالنسبة لمشروع تنمية حقل ظهر فيصل متوسط إنتاج المشروع 2.4 مليار قدم 3 غاز يومياً، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الثانية والثالثة من مشروع تنمية حقول شمال سيناء 100 مليون قدم 3 غاز يوميا.

زيادة عدد المشتركين الذين تم توصيل التغذية الكهربائية لهم 30.4%

وإلى جانب ما سبق، استعرض التقرير مشروعات توفير الكهرباء والخدمات الحكومية المميكنة لأهالي سيناء ومدن القناة، حيث بلغت نسبة زيادة عدد المشتركين الذين تم توصيل التغذية الكهربائية لهم 30.4%، ليصل عددهم إلى 1.5 مليون مشترك في فبراير 2024، مقابل 1.15 مليون مشترك عام 2014.