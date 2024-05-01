محطات قطارات سيناء في ثوبها الجديد.. قاربت على التشغيل الرسمي

جددت وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر محطات سيناء بالكامل، وعملت على تطويرها وفق المواصفات والمعايير العالمية، تمهيداً لدخولها الخدمة رسمياً خلال الفترة القليلة المقبلة، إذ جهزتها بداية من بوابة الدخول وشبابيك التذاكر والغرف الفنية وصولاً إلى رصيف القطار.

محطة جلبانة

ضمن المحطات، وفق تقرير لوزارة النقل، محطة جلبانة، والتي تم تجديدها واستعادة كفاءتها ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط «الفردان - بئر العبد»، حيث طورت الوزارة الشكل الخارجي للمحطة بجانب تطوير محتوياتها من الداخل سواء الغرف الفنية أو شبابيك التذاكر.

خصصت الوزارة بالمحطة مقاعد على الرصيف من الجانبين لخدمة جمهور الركاب، وبجانب تركيب «بانرات» تحمل اسم المحطة، حيث أكدت الوزارة أن أعمال التطوير تمت بأيادٍ مصرية خالصة، ووفق المواصفات الفنية العالمية، موضحة أن التطوير يأتي في إطار اهتمام الدولة بتنمية سيناء وتوفير وسائل نقل جماعية خضراء.

اشتملت خط «الفردان - بئر العبد»، أيضاً على محطة بئر العبد، والتي عملت أيضاً الوزارة على تجديدها واستعادة كفاءتها، إذ انتهت من جميع التشطيبات النهائية بالمحطة من الداخل والخارج، بجانب تجهيز المحطة من الداخل بمختلف الوسائل التي تمكن الركاب من استقلال القطارات بسهولة، بداية من شبابيك التذاكر وكاميرات المراقبة، فضلاً عن تجهيز سلالم الصعود إلى المحطة.

محطة القنطرة شرق

كما طورت وزارة النقل، محطة القنطرة شرق، وجهزتها بكل الإمكانيات التي تقدم خدماتها لجمهور الركاب، استعداداً لعودة حركة القطارات من وإلى سيناء، إذ تعمل الوزارة حالياً على التشغيل التجريبي للقطارات للوقوف على تكامل جميع الأنظمة تمهيداً للتشغيل الرسمي.

وانتهت الوزارة من تطوير محطة نجيلة، من خلال تجهيزها من الداخل والخارج، كما خصصت «كافتريا» بالمحطة، لخدمة الركاب في أوقات انتظار القطارات، إلى جانب تجهيز عدد من دورات المياه.

وضمن المحطات أيضاً، محطة بالوظة، إذ انتهت الوزارة من تطويرها بالكامل، موضحة أنَّ أعمال التطوير تمت بأيادٍ مصرية خالصة، إذ تم تجديد المحطة بالكامل بداية من سلالم الدخول وصولاً إلى الرصيف الذي تم تخصيص مجموعة من المقاعد به.