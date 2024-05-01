مد تقديم إقرارات الضريبة على الدخل 3 أيام دون غرامة

أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، مد مهلة تقديم إقرارات الضريبة على الدخل للأشخاص الاعتبارية «الشركات» 3 أيام دون غرامة بشرط سداد الضريبة المستحقة خلال المواعيد القانونية المنتهية في 30 أبريل 2024.

الدعم الفني المجاني

وأشارت إلى أن الممولين من الأشخاص الاعتبارية (الشركات) يمكنهم الاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه مراكز دعم تقديم الإقرارات المتواجدة في كل من مبنى العبور وعنوانه 26 أ عمارات العبور، طريق صلاح سالم، ومبنى الخزانة العامة بشارع منصور، بجوار محطة مترو سعد زغلول، والتي تعمل على مساعدة الممولين في تقديم إقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.

ويمكن أيضا التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395، وكذلك يمكن للممولين متابعة جميع مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمصلحة للحصول على جميع المعلومات وحضور ندوات الأونلاين اليومية التي تقدمها المصلحة.