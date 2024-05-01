عضو بـ«النواب»: سيناء تتصدر الكثير من مشروعات الجمهورية الجديدة

أكد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، أن تنمية وتعمير سيناء أولوية قصوى لدى الدولة المصرية بتوجيهات السيسي، قائلا: «سيناء تتصدر الكثير من مشروعات الجمهورية الجديدة، ويظهر ذلك من خلال توجيه الدولة استثمارت لسيناء بلغت نحو 600 مليار جنيه، خلال الـ10 سنوات للنهوض بها».

سيناء أولوية رئيسية في خطة التنمية الشاملة

وأوضح المغازي أن هناك العديد من النتائج على أرض الواقع، بعدما تحولت خطة التنمية إلى واقع ملموس، كما أن ما ورد في مشروع الموازنة العامة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، يؤكد أن سيناء أولوية رئيسية وأولى في خطة التنمية الشاملة.

وكشف عضو مجلس النواب، أن حجم الاستثمارات التي جرى ضخها لسيناء أكثر من تريليون جنيه، والعمل على مضاعفتها خلال الخمس سنوات المقبلة، ضمن رؤية شاملة وجادة بشأن خطة التنمية.

القضاء على الإرهاب

وأضاف أن تنمية سيناء ستسارع خلال السنوات الأخيرة وبالخصوص بعدما نجحت الدولة في القضاء على الإرهاب الذي كان مهددا لها منذ احداث 2011.

وأشار إلى أن التنمية الشاملة لسيناء وتعميرها قادر على توفير آلاف من فرص العمل بها، وتسريع خطط التنمية الشاملة في البلاد، ضمن منظومة الجمهورية الجديدة وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.