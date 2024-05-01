موعد ومكان جنازة والدة الفنانة ريم أحمد

أعلنت الفنانة ريم أحمد، مكان وموعد صلاة الجنازة على والدتها الراحلة فاتن الراعي، التي رحلت بشكل مفاجئ عن عالمنا صباح اليوم.

موعد ومكان صلاة الجنازة على والدة الفنانة ريم أحمد

وكتبت ريم أحمد، عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»: «صلاة الجنازة اليوم ظهرا في مسجد السيدة نفيسة والدفن في مقابر المجاورين بطريق صلاح سالم، لا أراكم الله مكروها».

وتوالت عليها التعليقات من الجمهور، متمنين لوالدتها الرحمة والمغفرة، وأن يدخلها الله فسيح جناته.

وفاة والدة الفنانة ريم أحمد

وأعلنت الفنانة ريم أحمد، وفاة والدتها فاتن الراعي بشكل مفاجئ قبل ساعات، ونعتها بمنشور مؤثر عبر حسابها على فيس بوك، وطالبت الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتبت «ريم» عبر فيس بوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي السيدة الفاضلة فاتن الراعي، أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة.. ولا نراكم في مكروه».

محمد صبحي ينعى والدة ريم أحمد

ونعى الفنان الكبير محمد صبحي، والدة الفنانة ريم أحمد، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، بكل الأسى والحزن أنعى السيدة فاتن الراعي والدة ريم أحمد (هدى) ابنتي في ونيس.. كانت إنسانة رائعة ودعمت ابنتها وساندتها كثيرا في مشوارها معي».

وأضاف: «أدعو الله لكِ بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته.. وأن يلهم أسرتك وريم حبيبتي وعمرو الصيفي صديقي الغالي وكل أولادك وحبايبك الصبر والسلوان».