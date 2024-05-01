تفاصيل جديدة حول حفل الزفاف الأسطوري بالأهرامات.. ليه اختاروا مصر؟

ما يزال حفل الزفاف الأسطوري الذي أقامه الملياردير الأمريكي أنكور جين أمام سفح الأهرامات وقصر محمد علي، الذي شهد حضور العديد من السياسيين ورجال الأعمال البارزين في أوروبا ومصر، هو حديث الساعة في الصحف العالمية على مدار الأيام الماضية.

تفاصيل جديدة، كشفتها مدربة اللياقة البدنية عروس الملياردير أنكور جاين، عن الاستعدادات التي وصفتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية بـ«المجنونة» التي جرت في حفل زفافهما المصري المذهل، الذي بدأ برحلة سفاري أفريقية لمدة ثلاث ليالٍ وأقيمت في تمثال أبو الهول بالجيزة مع حفلة لاحقة في قاعدة الأهرامات.

الزوجة تكشف عن تفاصيل جديدة حول حفل الزفاف الأسطوري

تزوج أنكور جين، 34 عامًا، منشئ برنامج «Bilt Rewards»، ونجمة WWE السابقة التي تحولت إلى خبيرة لياقة بدنية مشهورة، إريكا هاموند، 33 عامًا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأقاما احتفالًا لمدة أسبوع تقدر قيمته بملايين الدولارات.

بعد أيام من زفافها خرجت إيريكا لتكشف كواليس التحضير للزفاف الفخم، مؤكدة أن الأمر استغرق أكثر من عام للتخطيط، وأن أصعب ما واجههما هو عدم وجود أي حفلات زفاف مماثلة لاستخدامها كمصدر إلهام.

إيريكا كشفت أنه بعد خطوبتها مع أنكور في نوفمبر 2022، استغرقا بعض الوقت قبل أن يفكرا في حفل الزفاف حتى العام الجديد، موضحة: «عندما حل عام 2023، بدأنا في التفكير في كيفية إنشاء حفل زفاف خاص لنا ولعائلتنا وأصدقائنا المقربين».

أما عن سبب اختيارهما لمصر كموقع لهذا اليوم الكبير، أوضحت إريكا أن «هذا البلد يحتل مكانة خاصة جدًا في قلوبهما»، وكشفت قائلة: «ذهب أنكور إلى مصر عندما كان طفلاً ومراهقًا مع عائلته، وكان يتحدث دائمًا عن أنها واحدة من أفضل التجارب والرحلات التي قام بها على الإطلاق».

وفي أوائل عام 2023، قالت إن أنكور أخذها إلى مصر، في زيارة إلى أبو الهول والأهرامات، وعلى الفور وقعت في الحب وأدركت مدى تميز المكان الأثري في مصر.

خلال تلك الرحلة، التقيا أيضًا بعالم المصريات الرائد عالميًا والصديق المقرب لعائلة أنكور، الدكتور زاهي حواس، الذي أشرف على حفل الزفاف، الذي وصفته إريكا بأنه «شرف كبير وخاص جدًا».

كيفية التخطيط للزفاف الأسطوري في الأهرامات

عندما سئلت إيريكا عن «الجزء الأصعب» في عملية التخطيط، أوضحت أنه نظرًا لعدم قيام أحد بالتخطيط لحفل زفاف مثل هذا الحفل من قبل، فقد جعل ذلك الأمور صعبة بعض الشيء، مشددة: «هذا الأمر كان الأول من نوعه، لذا لم تكن هناك سابقة واضحة حول كيفية إنجاز بعض هذه الأشياء، كما أن إدارة مناطق مختلفة والتواصل معهم، مثل المنظمين في مصر، وآخر في جنوب إفريقيا وعائلاتنا في أجزاء مختلفة من أمريكا، كان أمرًا صعبًا».

في اليوم الكبير، حرصت إيريكا على توثيق الأمر برمته، وهو شيء قالت إنه حيوي حتى يتمكن «أطفالهم المستقبليون من العودة وعيش حفل الزفاف والاحتفالات معهم»، وقد شاركت الكثير منه عبر الإنترنت مع متابعيها على Instagram البالغ عددهم 101 آلاف متابع.

بدأت الاحتفالات برحلة إلى منطقة سابي ساند في جنوب أفريقيا، التي أتاحت لهم فرصة الاقتراب من الحياة البرية البكر، على حد وصفها، قبل أن ينطلقا إلى محمية طبيعية في قلب أفريقيا مع 68 من أقرب الأصدقاء وأفراد الأسرة، وأمضوا ثلاث ليال، قبل أن يبدأوا رحلتهم إلى مصر.

استقل العروسان طائرة خاصة إلى مصر، وأقاموا عددًا كبيرًا من الاحتفالات الهائلة، بما في ذلك احتفال في قصر محمد علي المذهل وآخر في المتحف المصري الكبير الجديد.

وكشفت العروس كواليس اختيار فستان زفافها، موضحة: «كان من المهم بالنسبة لي أن أستمد الإلهام وأحتفل بثقافة أنكور الهندية، والثقافة المصرية القديمة، والتقاليد الغربية مجتمعين»، مضيفة: «تم استخدام الأحجار الذهبية والبيضاء في الفستان».

وقالت إيريكا إنّ اللحظة المفضلة لديها طوال الأسبوع كانت الوقوف تحت الأهرامات مع زوجها بينما كانت الألعاب النارية تنطلق فوقهما، مختتمة: «إنها ذكرى رائعة لن أنساها أبدًا».