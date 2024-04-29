«الصوت والضوء» تقرر تشغيل عرض استثنائي في الأهرامات اليوم وغدا

قال محمد عبدالعزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إنَّ الشركة القائمة على التطوير والتشغيل المؤقت لعروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، قررت تشغيل عروض الصوت والضوء بشكل استثنائي اليوم وغدا 29 و30 أبريل 2024.

وأضاف «عبدالعزيز» خلال الخطاب الذي أرسله إلى غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنَّ الشركة القائمة على التطوير والتشغيل المؤقت لعروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات قررت أيضا إلغاء عروض الصوت والضوء أيام الخميس والسبت المقبلين الموافقان 2 و4 مايو 2024، والأربعاء 8 مايو المقبل.

عروض الصوت والضوء 4 أيام في الأسبوع

وأشار إلى أنَّ العروض ستستأنف بداية من يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 في المواعيد المقررة لذلك، موضحا أن عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة تكون 4 أيام في الأسبوع وذلك أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت.

آخر تحديثات مواعيد عروض الصوت والضوء

ومن جهتها، عممت غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية منشورًا على جميع فنادق الجمهورية لإخطارها بآخر تحديثات مواعيد عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة، وذلك حتى تجري الحجوزات للمجموعات السياحية وفقًا للمواعيد الجديدة التي تمّ إقرارها.