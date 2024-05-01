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عمال محطة محولات حدائق العاصمة: «شغالين في بلدنا ومبسوطين»

كتب:

منار مجدي
12:08 م | الأربعاء 01 مايو 2024
عمال محطة محولات حدائق العاصمة

عمال محطة محولات حدائق العاصمة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي، وجومانا ماهر، ولمياء حمدين، لقاء مع عمال مشروع محطة محولات حدائق العاصمة و«سكن لكل المصريين».

قال أشرف طه، مشرف تركيبات محطة حدائق العاصمة، إن محطة حدائق العاصمة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية، وتهدف إلى تغذية منطقة حدائق العاصمة ومدينة نور الجديدة.

وأوضح صافي نبيل، أحد العاملين في أمن المحطة، أن عمله يكمن في تسجيل دخول السيارات وخروجها بالساعة والتاريخ، مضيفا «أنا سافرت برا وشوفت معاملة مختلفة، وأنا شغال في بلدي بكرامتي».

 

وأردف سعيد زاهر، مشرف سوبر فايزر بالمحطة: «متعودين على الجو ده في الحر بنقوم بنفس دورنا، لأننا ندرك أن هذه المحطة هي مسئوليتنا، والصعوبات التي تواجهنا بنعدي منها كل مرة الحمدلله».

وأشار أحمد عبد العزيز، فني تركيبات، إلى أن العمل داخل محطة حدائق العاصمة صعب جدا، وكل العاملين داخل المحطة اعتدوا على هذا الجهد، قائلاً: «نعمل في بلدنا أحسن ما نعمل في بلد تانية.. دي حاجة بتحسن صورة بلادنا بننتج لنفسنا ولغيرنا.. وإحنا مبسوطين».

 

 

 

 

 

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