عضو بـ«التحالف الوطني» يوزع ملابس وأجهزة كهربائية على الأسر الأكثر احتياجا

قامت مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، ضمن مبادرة «فرح قلبي»، بتوزيع ملابس على الأطفال، وعددا من الأجهزة الكهربائية على العرائس، بالإضافة إلى توزيع سلع تموينية على الأسر الأكثر احتياجًا في محافظات الوجه القبلي، بمناسبة عيد شم النسيم.

توزيع سلع تموينية على 21 ألف أسرة

وذكرت عضو التحالف الوطني أنه جرى توزيع ملابس على 5 آلاف طفل، وتوزيع سلع تموينية على 21 الف أسرة، فضلًا عن توزيع أجهزة عرائس على 85 مستفيدا، وسط حالة من الفرحة والبهجة بين الأهالي.

وأوضحت المؤسسة أنها تختار الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال مسح ميداني لتحديد الأسر التي تستحق الدعم، حتى تذهب الخدمة لمستحقيها.

جهود التحالف الوطني

ووجه المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، الشكر لكل الجهات التي ساهمت بالتبرع لدعم هذه الأسر، كما وجه الشكر للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.