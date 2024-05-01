في ذكرى رحيله الأولى.. حكاية مرض منع مصطفى درويش من النوم حتى وفاته

«هو أنا بس اللي مابقتش عارف أنام؟».. كلمات مرت عليها عام كاملًا، بعدما دونها الفنان الراحل مصطفى درويش، مشاركًا مع متابعيه معاناته مع الأرق وقلة النوم التي انتهت به إلى الوفاة.

شكوى مصطفى درويش من الأرق قبل وفاته بساعات

6 ساعات فقط كانت فاصلة بين وفاة مصطفى درويش، وشكوته من مرض مفاجئ تسبب له في الشعور بالأرق وعدم القدرة على النوم، محاولًا بشتى الطرق معرفة الأسباب، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة إثر سكتة قلبية، هزت قلوب مُحبيه ومتابعيه من خارج الوسط وخارجة.

من التعليقات الساخرة على منشور الفنان الراحل إلى كلمات الأسى والتعازي، تحولت صفحة الفنان مصطفى درويش، في 6 ساعات فقط من الضحك والطاقة الإيجابية الذي اعتاد توزيعها على قلوب محبيه إلى حزن كبير.

حكاية مرض منع مصطفى درويش من النوم حتى وفاته

ويرحل الفنان مصطفى درويش، إثر سكتة قلبية مفاجأة، تسببت في معاناته مع الأرق قبل أن يرحل عن عالمنا، ويرصد «الوطن» في السطرو التالية، في ذكراه الأولى، حكاية مرض منع مصطفى درويش من النوم حتى وفاته.

هل هناك علاقة بين قلة النوم والسكتات القلبية؟

كانت صحيفة «الديلي ميل»، سلطت الضوء من قبل عن وجود علاقة بين الأرق وقلة النوم والوفاة بالسكتات القلبية، وفقًا لدراسة شملت أكثر من 36 مليون شخصًا، وتوصلت بأن الأرق لا يسبب الموت المبكر، ولكن عواقبه مدمرة، وذلك بسبب وجود صلة بين الأرق والوفيات التي تؤدي إلى السكتة القلبية.