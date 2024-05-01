في ذكرى رحيله الأولى.. سر حب مصطفى درويش لمدينة دمنهور

تحل اليوم الأربعاء، الذكرى الأولى لوفاة مصطفى درويش، الذي رحل عن عالمنا في 1 مايو عام 2023، عن عمر ناهز الـ43 عاما، وقبل رحيله بساعات قليلة، أعلن عن نيته في الذهاب لمدينة دمنهور، فما سر حبه لهذه المدينة.

زيارة لم تكتمل

شارك الفنان مصطفى درويش جمهوره ومحبيه عبر صفحته على «فيسبوك»، منشورا عن أحد المحلات الشهيرة التي تتواجد في مدينة دمنهور، وعلق عليه قائلا: «أنا جاي قريب نشوف بقي مين هيعزمني عند عبدالاه»، لكن تفاجأ متابعيه برحيله بعد ساعات قليلة من مشاركته معهم هذا المنشور.

سر حبه لمدينة دمنهور

نشأ الفنان مصطفى درويش، في أرجاء مدينة دمنهور، ورغم استقراره في القاهرة، كان دائم الزيارة لأصدقائه وأقاربه المتواجدين هناك، وكانت آخر زيارة له قبل رحيله بأيام، نشر صورة تجمعه بأصدقائه في وقفة عيد الفطر وعلق الصورة قائلا«أيس كريم من مدرسة الزراعة دمنهور كده الوقفة تمت بسعادة»، كما أنه سبق وأعلن عن إهدائه لأهل مدينة دمنهور، سيارة لنقل الموتى لغير المقتدرين، واعتبرها صدقة جارية لوالديه.

آخر كلمات مصطفى درويش

«هو أنا بس اللي مابقتش عارف أنام».. كانت هذه الكلمات بمثابة الوداع الأخير بينه وبين جمهوره، بعد ساعات قليلة من هذا المنشور، فارق الحياة بعد توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ.

تكريم مسلسل كامل العدد

كان الراحل مصطفى درويش، من الأبطال الرئيسين لمسلسل كامل العدد، ويشاركه البطولة شريف سلامة ودينا الشربيني، وتفاجأ متابعي المسلسل بتواجد مصطفى درويش في الصور الدعائية للمسلسل، وأشاد عدد كبير من الجمهور بهذه اللفتة الطيبة.