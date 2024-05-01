في ذكرى وفاته الأولى.. ماذا قالت عصابة بـ100 وش عن مصطفى درويش؟

يحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الغائب الحاضر مصطفى درويش الذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ وترك حزنا كبيرا في قلوب محبيه.

وشارك درويش في أعمال ليست بكثيرة إلا أنه استطاع أن يلفت إليه الأنظار، كان أبرزها مسلسل بـ100 وش، الذي قدم من خلاله شخصية «فتحي» إلى جانب نيللي كريم وآسر ياسين وإسلام إبراهيم وغيرهم.

وتحدثت نيللي كريم أحد أفراد العصابة في بودكاست جمعها مع عدد من أبطال مسلسل بـ 100 وش الذي طرح في رمضان 2020 عن الراحل مصطفى درويش وقالت «يعتبر مسلسل بـ100 وش هو أول لقاء يجمعني بمصطفى درويش، وأكلنا معا وكان شخصا لطيف جدا».

أفراد العصابة تتحدث عن الراحل مصطفى درويش

كما تحدث الفنان آسر ياسين عنه وقال «كان الراحل مصطفى درويش جدع وابن بلد، وحقا فقد صديقا عزيز جدا على قلبي»، ثم قال إسلام إبراهيم عنه «كان هناك بعض التفاصيل التي يحملها مصطفى تثير استعجابي تجاهه ومنها أنه كان لديه طاقة للناس كبيرة ويطمأن دائما على من حوله، وكانت صداقته ليست صداقة عمل فقط».

وانتقل الحديث إلى الفنانة دنيا ماهر لتتحدث عنه وقالت «كان هناك أحد المشاهد التي تجمعنا سويا وكان يعنفني خلال المشهد، وكنت أشعر بالقلق لأنه كان ضخما، فكان دائما يطمئنني ويصالحني بعد المشهد».

عمرو الدالي مؤلف بـ100 وش يتحدث عن مصطفى درويش

كما تحدث عنه عمرو الدالي مؤلف العمل قائلا، «قدم لنا الراحل مصطفى درويش الكثير من المساعدات في مسلسل بـ100 وش، إذ جعلنا نلتقى بظباط مكافحة النصب لأنه كان لديه أصدقاء بهذا التخصص، وكان يقدم لنا المساعدة قبل تسكين دوره ومعرفه الشخصية الذي يقدمها لأنه كان يريد أن يخدم العمل ويساعده بحب».