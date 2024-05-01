فيلمان ومسلسل.. كيف جرى تخليد ذكرى مصطفى درويش بعد عام من رحيله؟

365 يوما مرت على الرحيل ولكنه مازال حاضرا، ما بين أعمال قديمة يستعيد من خلالها الجمهور أصداء مشاهداتها الأولى، وأعمال جديدة تخلد ظهوره الأخير على شاشة السينما، وما بين النوعين ترفع الدعوات له بالرحمة والمغفرة لما قدمه من أعمال أسعدت الجمهور، ليظل الجميع متذكرا مصطفى درويش الذي تحل ذكرى رحيله الأولى اليوم.

لم يغيب مصطفى درويش عن الجمهور بالرغم من رحيله المفاجئ الذى أدمى قلوبهم، حيث شاهدوه في أكثر من عمل جديد خلال الفترة الماضية، حيث كان قد انتهى من تصوير تلك الأعمال قبل وفاته وهي الأعمال التي حرص صناعها على إهدائها إلى روحه، ومن بينها فيلم «خمس جولات» للمخرج مازن أشرف.

وأهدى صُنّاع الفيلم العمل للفنان الراحل خلال الاحتفال بالعرض الخاص في أغسطس الماضي، وفيلم «شماريخ» للمخرج عمرو سلامة، والذي شارك في بطولته آسر ياسين وأمينة خليل.

عمرو سلامة يهدي فيلم «شماريخ» لـ مصطفى درويش: صعقنا خبر وفاته

وحرص عمرو سلامة على إهداء الفيلم لـ درويش، وذلك خلال تدوينة عبر حسابه بـ «فيسبوك»، قائلا: «لا ننسى ذكرى حبيبنا الفنان الراحل مصطفى درويش، أحد أبطال الفيلم، اللي صعقنا خبر وفاته بين أيام تصوير الفيلم، وكلنا بنهديله الفيلم».

مخرج كامل العدد +1: ظهور مصطفى درويش في الجزء الثاني ضروري

وبالرغم من رحيل درويش قبل بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد الذي عرض في موسم الدراما الرمضانية 2024 بعنوان «كامل العدد +1»، الذي قدم شخصية «عمر» في الجزء الأول منه، إلا أن صناع المسلسل حرصوا على إحياء ذكرى الفنان الراحل بالمسلسل، من خلال ظهور صورته في أكثر من مشهد.

وهو ما أكد عليه مخرج المسلسل خالد الحلفاوي في لقاء إعلامي، قائلا إن وجود مصطفى درويش في الجزء الجديد من المسلسل هو أمر ضروري وليس لفتة إنسانية.