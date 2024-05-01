محافظ القاهرة: تحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائري من خلال 11 قطاعا (صور)

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن العمل على تحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائري بقطاع شرق النيل يتم في المسافة ما بين أول طريق الأوتوستراد حتى النيل بطول 12 كيلومترا من خلال العمل في 5 قطاعات في الاتجاه الشمالي و6 قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة.

تطوير الطريق الدائري

جاء ذلك خلال تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأعمال الجارية لتحسين الرؤية البصرية وتطوير الطريق الدائري فى إطار خطة الدولة لإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه استعدادًا لافتتاحه.

واستعرض محافظ القاهرة خلال الجولة نماذج من اللوحات التي تمثل تاريخ مصر والتي سيتم نشرها على طول الطريق، مشددًا على سرعة الانتهاء من إزالة أي مخلفات هدم متواجدة ورفع كفاءة الممرات أسفل الطريق.

أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائري

وأضاف محافظ القاهرة، أن أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائري تتم بالتعاون مع جامعة عين شمس طبقًا لرؤية عامة تتضمن تقسيم الطريق إلى قطاعات لإنجاز الأعمال بها وفقًا لجدول زمني محدد ينتهي بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير، وتتضمن الأعمال كالتالي:

- دهان المباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة.

- تركيب اللوحات الإعلانية والمضيئة مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة.

- ربط محطات الـ BRT، ومواقف الميكروباصات، بهذه الهوية المميزة وعلى نحو يليق بمكانة المتحف الكبير السياحية الذي سيكون افتتاحه حدثًا عالميا يليق بمكانة مصر السياحية.

رافق محافظ القاهرة، جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والمنفذة للأعمال، وعدد من قيادات المحافظة.