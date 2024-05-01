تفاصيل قرض الأطباء من بنك القاهرة.. «يصل إلى 2 مليون جنيه»

يقدم بنك القاهرة أنواعا مختلفة من برامج التمويل من بينها قرض الأطباء وأصحاب العيادات، وكذلك مبادرة القرض الشخصي من البنك المركزي المصري لأصحاب العيادات.

وبحسب جدول برامج التمويل من بنك القاهرة لشهر مايو 2024 بالنسبة لقرض الأطباء من أصحاب العيادات، يكون الحد الأدنى لعمر العميل 25 عامًا، والحد الأقصى للعمر عند نهاية مدة القرض 65 عامًا.

قرض الأطباء من بنك القاهرة

وبالنسبة للحد الأدنى لمبلغ القرض هو 15 ألف جنيه والحد الأقصى مليون ونصف جنيه، ومدة القرض تصل إلى 72 شهرًا، وأسعار الفائدة تبدأ من 24% متناقصة، ويوفر البنك التأمين على الحياة.

وعن المستندات المطلوبة من بنك القاهرة لقرض الأطباء، تتمثل في بطاقة رقم قومي سارية، فاتورة المرافق، معرف النقابة، وترخيص المنشأة الطبية ساري المفعول صادر من وزارة الصحة أو نقابة الأطباء.

فيما تكون مبادرة القرض الشخصي من البنك المركزي المصري لأصحاب الأطباء والعيادات كما يلي:

مبادرة القرض الشخصي من المركزي المصري

- الحد الأدنى لعمر العميل 25 عامًا، والحد الأقصى للعمر عند نهاية مدة القرض 65 عامًا.

- الحد الأدنى لمبلغ القرض هو 20 ألف جنيه.

- الحد الأقصى لمبلغ القرض هو مليوني جنيه.

- مدة القرض تصل إلى 84 شهرًا.

- أسعار الفائدة تبدأ من 5% متناقصة.

- تمويل يصل إلى 90% من المعدات الطبية.

والمستندات المطلوبة للحصول على قرض مبادرة المركزي، بطاقة رقم قومي سارية المفعول، معرف النقابة ساري المدة، ترخيص المنشأة الطبية ساري المفعول صادر من وزارة الصحة أو نقابة الأطباء، عرض أسعار للمعدات المشتراة، السجل التجاري للموردين، نسخة من البطاقة الضريبية، والترخيص بمزاولة المهنة.