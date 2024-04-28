خطوات شراء شقة بمبادرة التمويل العقاري من بنك مصر.. هتدفع 10% فقط

تسهيلًا على محدودي الدخل الراغبين في امتلاك وحدة سكنية، بتمويل بنكي، وبأقل مقدم، تتيح موافقة بنك مصر، لمحدود الدخل الراغب في شراء شقة سكنية عن طريق التمويل العقاري، أن يدفع 10% فقط من ثمن الشقة، بينما يدفع عنه البنك الـ90% المتبقية، على أن يقوم العميل بتسديد التمويل على 30 سنة، وذلك وفق بروتوكول التعاون المُبرم بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبنك مصر.

المطلوب بالتفصيل للحصول على تمويل عقاري

وكشف بنك مصر عن المستندات المطلوبة، والتي يجب أن يُحضِرها المتقدم للحصول على تمويل لشراء شقة بنظام التمويل العقاري، منها ماهو مطلوب منه شخصيًا، ومنها ما هو مطلوب للوحدة المُراد شراءها، وذلك وفقًا للشروط التي حددها البنك، وجاءت كالتالي:

المستندات المطلوبة للوحدة

1- العقد المسجل سند ملكية البائع للوحدة السكنية أو الأرض المقام عليها الوحدة السكنية.

2- رخصة المباني للعقار.

في حالة الوحدات المخصصة للبائع من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة «إعادة تخصيص»:

3- العقد الابتدائي المبرم بين البائع وجهاز المدينة.

4- محضر استلام يحرر بين البائع والمشتري بعد توقيع اتفاق التمويل العقاري وقبل تسليم البائع شيك الثمن.

5- شهادة صادرة عن بنك التعمير والإسكان تفيد سداد كامل ثمن الوحدة السكنية.

بشأن الوحدات المخصصة للبائع من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة:

6- إخطار التخصيص الصادر عن جهاز المدينة المختص.

7- محضر استلام الوحدة السكنية.

8- شهادة بالموقف المالي والعقاري للوحدة المزمع تمويلها.

بشأن الوحدات السكنية داخل كمبوند أو تابعة لأحد المطورين أو الجمعيات - غير مسجلة بالشهر العقاري:

9- العقد سند ملكية البائع.

10- شهادة من الشركة بتسلسل الملكية تفيد ملكية وحيازة الوحدة باسم البائع بسجلاتها إيصال مرافق (كهرباء/ مياه/ غاز).

يتم تقديم الطلب على أن يتم استكمال المستندات وفقا لطلب الشئون القانونية بعد الدراسة.

المستندات المطلوبة من العميل

1- صورة ضوئية واضحة لبطاقة الرقم القومي السارية للزوج والزوجة في حالة قرض زوج وزوجة معا.

2- إيصال مرافق حديث على عنوان إقامة العميل (كهرباء – غاز - مياه - تليفون) لم يمض عليه أكثر من ثلاثة شهور.

إثبات الدخل

3- إثبات الدخل بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص وفقًا لأحد المستندات الآتية:

- شهادة دخل حديثة معتمدة من جهة العمل.

- ثلاثة شرائط راتب حديثة.

- كشف حساب بنكي يوضح تحويل الراتب.

4- إثبات الدخل بالنسبة لأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الخدمية، بتقديم إحدى المستندات التالية:

- كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر.

- شهادة من الضرائب توضح وعاء الدخل الخاضع للضريبة لآخر عامين.

- صورة من البطاقة الضريبية ومستخرج رسمي حديث من السجل التجاري أو الصناعي لم يمر عليه أكثر من 6 أشهر لأصحاب الاعمال.

- صورة من البطاقة الضريبية السارية وصورة من ترخيص مزاولة المهن لأصحاب المهن الحرة.

5- إثبات الدخل بالنسبة لأصحاب المعاشات

- برنت تأمينات لصاحب المعاش.

- برنت مستفيدين موضح به نصيب الفرد (خاص بالمبادرات فقط).

ويتم تقديم المستندات بعد استيفائها للبنك، ومتابعة إجراءات الحصول على التمويل لشراء الشقة.