«عايز تمويل لمشروعك».. أبرز 5 تساؤلات حول قروض بنك مصر

يقدم بنك مصر برامج متعددة من التمويل، من بينها قرض المشروعات، لذا تستعرض السطور التالية أبرز إجابات البنك عبر موقعه الرسمي عن أبرز الأسئلة الشائعة التي تتردد كثيرًا بين العملاء.

ما المقصود بالمرابحة بالوكالة؟

المرابحة أحد أشكال عقود البيوع الإسلامية عن طريق بيع السلعة بتكلفة شرائها مع زيادة ربح معلوم اتفق عليه الطرفان، وهو أسلوب جائز شرعا حسب بنك مصر.

والمرابحة بالوكالة هي عملية مرابحة يتم فيها توكيل العميل لشراء واستلام البضاعة نيابة عن البنك، حيث أن العميل خبير بها ولديه الدراية الكافية عن نوعية وأماكن بيع السلعة، ويتعذر على البنك القيام بذلك بنفسه مع صعوبة إحضار عرض سعر.

ما الحد الأقصى لقيمة قسط التمويل؟

يتم احتساب قسط التمويل بحد أقصى 50% من الدخل الشهري، فيما عدا قروض التمويل العقاري 40% من صافي الدخل الشهري.

هل يُحتسب دخل آخر عند احتساب قيمة التمويل؟

يمكن احتساب دخل إضافي ناتج عن عمل إضافي بجهة أخرى، أو معاش شهري، أو إيجار أملاك، أو أوعية ادخارية.

كيف يتم احتساب معدل العائد؟

يتم احتساب معدل العائد وفقا للأسعار المعلنة من قبل البنك، وقت تقديم طلب الحصول على التمويل.

كيف يتم سداد المصاريف الإدارية؟

يتم خصم نسبة المصاريف الإدارية من بنك مصر مرة واحدة عند صرف التمويل.