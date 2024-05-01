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بدء صلاة الجنازة على والدة الفنانة ريم أحمد (فيديو)

كتب:

هبة أمين
01:25 م | الأربعاء 01 مايو 2024
الفنانة ريم أحمد ووالدتها

الفنانة ريم أحمد ووالدتها

بدأت منذ قليل صلاة الجنازة على فاتن الراعمي، والدة الفنانة ريم أحمد، التي اشتهرت بتقديم شخصية هدى في مسلسل عائلة ونيس، بطولة محمد صبحي وسعاد نصر، وذلك ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.

الدفن في مقابر المجاورين

وتوافد عدد كبير من المعزين، غالبيتهم من أصدقاء ريم أحمد وأشقاءها سالي وسارة وعاصم، إلى ساحة المسجد للمشاركة في أداء صلاة الجنازة، بعد دفن الجثمان في مقابر المجاورين بطريق صلاح سالم.

 

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