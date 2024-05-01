جولد بيليون: الذهب يغلق شهر أبريل على ارتفاع بنسبة 2.4% عالميا

بالرغم من الانخفاض الذي يشهده الذهب منذ الأسبوع الماضي على الصعيد العالمي، استطاع تسجيل ارتفاع خلال شهر أبريل للشهر الثالث على التوالي، وشهد تسجيل أعلى مستوى في تاريخ الذهب.

سجل سعر أونصة الذهب ارتفاعا خلال شهر أبريل بنسبة 2.4%، حيث سجل أعلى مستوى تاريخي خلال الشهر عند 2431 دولارا للأونصة، قبل أن يبدأ السعر في التراجع التصحيحي ليغلق تداولات الشهر عند 2286 دولارا للأونصة.

وبحسب تحليل جولد بيليون، فإن الذهب حقق طفرة من بداية شهر مارس الماضي وحتى تسجيل أعلى مستوى تاريخي في أبريل، حيث ارتفع الذهب بنسبة 19% ليربح 387 دولارا في سعر الأونصة، قبل أن يقلص مكاسبه خلال النصف الثاني من شهر أبريل.

أسعار الذهب تستكمل انخفاضاتها

واستكمل الذهب انخفاضه خلال جلسة اليوم الأربعاء ليسجل أدنى مستوى منذ نحو 4 أسابيع عند 2281 دولارا للأونصة، ويتداول حاليا عند 2289 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن أغلق الذهب تداولات شهر أبريل تحت المستوى الهام 2300 دولار للأونصة الأمر الذي يزيد من الضغط السلبي على الذهب.

وتنتظر الأسواق اليوم صدور عدد من البيانات الاقتصادية الهامة عن الولايات المتحدة الأمريكية سواء المتعلقة بقطاع العمالة أو بأداء القطاع الصناعي، وذلك قبل صدور نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي والذي سيكون له تأثير كبير على مستويات الدولار وأسعار الذهب.

وارتفعت أسعار الذهب خلال النصف الأول من شهر أبريل بدعم من التوترات الجيوسياسية والهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن ودفعه إلى الارتفاع وتسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 2431 دولار للأونصة.

وخلال النصف الثاني من الشهر بدأ الذهب موجة تصحيح سلبي تأخرت لفترة طويلة شهد خلالها الذهب ارتفاع بشكل متواصل تقريبا، وكان الدافع وراء التصحيح السلبي هو تراجع التوترات الجيوسياسية، ما قلص من الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق، ودفع الأسواق إلى التركيز على توقعات السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة.

كما تسبب عدد من العوامل في دفع المتداولين إلى تغيير توقعاتهم أن يبدأ البنك الفيدرالي خفض الفائدة في سبتمبر القادم، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى شهر يونيو، بينما أصبحت التوقعات تشير إلى إجمالي خفض للفائدة بمقدار مرة واحدة فقط بعد ان كانت التوقعات السابقة تشير إلى ثلاث مرات خفض.

استمرار ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على الذهب

بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت من شأنه أن يؤثر سلباً على أسعار الذهب، بسبب تكلفة الفرصة البديلة من كون الذهب لا يقدم عائد لحائزيه.

أما عن الطلب على الذهب من البنوك المركزية العالمية، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن احتياطيات البنوك المركزية العالمية من الذهب ارتفعت بمقدار 19 طنا في فبراير الماضي، وهو الشهر التاسع على التوالي من تزايد الاحتياطات. لكن مشتريات شهر فبراير كانت أقل بنسبة 58% من إجمالي مشتريات شهر يناير البالغ 45 طنا.

وعلى أساس سنوي أعلنت البنوك المركزية عن إضافة 64 طنًا خلال شهري يناير وفبراير، أي أقل بنسبة 43% عن نفس الفترة من عام 2023، ولكن بزيادة أربعة أضعاف عن عام 2022، بينما لم يشهد الربع الأول أي تراجع في وتيرة شراء البنوك المركزية العالمية للذهب.