فيلم «أسود ملون» يحتل المرتبة الرابعة في شباك التذاكر.. كم حقق من إيرادات؟

احتل فيلم «أسود ملون» بطولة بيومي فؤاد، المرتبة الرابعة، في شباك التذاكر، ولا يزال ينافس في دور العرض، ضمن موسم عيد الفطر.

إيرادات فيلم أسود ملون

وقال الموزع السينمائي، محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم أسود ملون، حقق أمس 12 ألف جنيه، ليكون إجمالي إيرادات الفيلم بدور العرض 2 مليون و255 ألف جنيه.

أحداث فيلم أسود ملون

تدور قصة الفيلم في إطار رومانسي كوميدي من خلال طبيب نفسي يجسد دوره بيومي فؤاد، يلتقي في عيادته فتاة تعمل في مجال تصميم حفلات الزفاف تعاني من أزمة عاطفية، وشاب آخر يعاني من أزمة في حياته، وتحدث مفاجآت تقلب حياة الجميع رأسًا على عقب.

أبطال فيلم أسود ملون

ويشارك في بطولة فيلم «أسود ملون» كل من بيومي فؤاد، ومحمد كيلاني، ورنا رئيس، ومنة عرفة، وأحمد فتحي، ومحمود حافظ، وإبرام سمير، ولأول مرة المطرب عصام صاصا، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، وإخراج حسن البلاسي.