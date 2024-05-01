في عيد ميلاده.. محطات بحياة الفنان أحمد بدير

يوافق اليوم عيد ميلاد الفنان الكبير أحمد بدير، الذي قدم مسيرة فنية حافلة بالإبداع والكوميديا استمرت لنحو 52؛ إذ دخل مجال التمثيل من بوابة المخرج يوسف شاهين، الذي قدمه في فيلم العصفور عام 1972، لتتوالى أعماله الفنية التي ستظل عالقة في أذهان وقلوب الجمهور.

ولد أحمد بدير في القاهر بمنطقة حدائق القبة، وتخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة، وقدم عددا من المسلسلات الإذاعية، بالإضافة إلى عمله كممثل في مراكز الشباب، ومن أبرز أعماله التي لا تزال عالقة في أذهان الجماهير «الزيني بركات وطائر الليل الحزين وحلم الليل والنهار وزيزينيا».

تجربة أحمد بدير المسرحية

وعن أول ظهور له على المسرح، قال أحمد بدير خلال لقاء له في برنامج «السيرة» مع الإعلامية وفاء الكيلاني، إنه عندما وقف أول مرة على المسرح لم يكن يدري ما يفعله، ولكنه لقي ردود فعل وتجاوب من الجمهور: «مع تجاوب الجمهور وضحكاتهم نسيت الدنيا، وفي كل مسرحية دائما ما يصابني ألم شديد في ظهري، وهذه من أصعب الأشياء التي واجهتها في بداية عملي بالمسرح».

معاناته بعد وفاة والده

وكشف أحمد بدير عن معاناته بعد فقدان والده، موضحًا أن عقدة خوفه من فقدان والده حدثت له عندما كان يبلغ من العمر 10 سنوات: «لا أعرف سبب ارتباطي بوالدي تحديدًا، وخوفي من فقدانه؛ كان كبير لدرجة أني قبل ما أدخل الشارع اللي ساكن فيه كنت أمد رقبتي وأتفقد هل يوجد صوان أم لا، وعندما أفكر أنه سيتوفى كنت أجن، لذلك كنت أخشى عليه من الموت».

أبرز أعمال بدير الفنية

شارك «بدير» في العديد من الأعمال الفنية؛ أبرزها: «أحلام الفتى الطاير وأيام الشقاوة وزينب والعرش والمارد واللسان المر»، كما قدم عددًا من الأفلام الناجحة ومنها: «البوليس النسائي والشاويش حسن والأوغاد والجحيم وسعد اليتيم ومشوار عمر».

كما عمل في العديد من المسرحيات منها: «الصعايدة وصلوا، عسل وسكر، ريا وسكينة».