تراجع 3 جنيهات في أسعار الفراخ البيضاء ببورصة الدواجن

أعلنت بورصة الدواجن الرئيسية، تحديث أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 2-5-2024، بتراجع جديد، إذ سجلت 72 جنيهًا في المزرعة، وتباع للمستهلك بنحو 82 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس للمستهلك، التي وصلت إلى 85 جنيهًا، محققة قيمة تراجع بلغت 3 جنيهات، بعد حملات المقاطعة التي توسعت وشملت مقاطعة البيض.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

تستعرض «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 2-5-2024 في بورصة الدواجن والأسواق والمحلات، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن، نحو 72 جنيهًا للكيلو في أرض المزرعة، بينما تصل الدواجن للمستهلك بسعر 82 جنيهًا للكيلو، ويختلف السعر من مكان إلى لآخر، إذ تضاف أسعار النقل وغيرها.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر الكيلو ما بين 115 و122 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر البانيه ما بين 190 و200 جنيه.

سعر كيلو الأوراك اليوم

سجل سعر صدور الدجاج ما بين 122 و125 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 110 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البط البلدي بين 115 و120 جنيهًا.