تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي.. اعرف الموعد

ساعات قليلة وتنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي يسعى فيها الأول بشدة إلى تحقيق الفوز لتعويض الخسائر الأخيرة المتتالية على المستوى المحلي.

ويخوض المارد الأحمر مباراة اليوم لتعويض خسارته المباراة الماضية أمام الزمالك ومصالحة جمهوره، تحت قيادة مارسيل كولر.

مباراة الأهلي والإسماعيلي

وتنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي في السابعة مساء اليوم على استاد برج العرب في الإسكندرية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والاسماعيلى فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري باعتبارها المالك الحصري لإذاعة مباريات البطولة.

وفيما يلي نعرض تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري الممتاز الليلة.

تردد أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات

معامل الترميز: 27500

التردد: 11681

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6 /5

تردد أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12303

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

نوع الجودة: HD