بعائد يصل إلى 10%.. أعلى 5 ودائع في البنوك المصرية لأجل سنة

تقدم البنوك المصرية أنواعًا مختلفة من الودائع من بينها ودائع لأجل سنة، ودورية صرف ربع سنويًا، ويتميز البعض بتقديم أعلى عائد وهو ما نرصده في السطور التالية بالتفاصيل بحسب المواقع الرسمية للبنوك سواء الخاصة أو الحكومية.

وديعة البنك الأهلي الكويتي

- الفائدة في الوديعة التصاعدية من البنك الأهلي الكويتي تكون من 6 إلى 10% أي بزيادة تصاعدية كل ربع سنة.

- والحد الأدنى للوديعة واحتساب العائد 5 آلاف جنيه.

- مدة العام.

وديعة البنك الأهلي المصري

- العائد على وديعة البنك الأهلي للسنة 8.32%.

- والحد الأدنى للوديعة واحتساب العائد ألف جنيه.

وديعة بنك التعمير والإسكان

- تصل وديعة بنك التعمير والإسكان إلى عائد 5.8%.

- الحد الأدنى للوديعة واحتساب العائد 5 آلاف جنيه.

- مدة العام وصرف العائد ربع سنويًا.

وديعة بنك القاهرة

- تصل الفائدة على وديعة بنك القاهرة إلى 4.32%.

- الحد الأدنى للوديعة واحتساب العائد 5 آلاف جنيه.

وديعة بنك ABC

- الفائدة على وديعة بنك ABC، تصل إلى 4%.

- الحد الأدنى للوديعة واحتساب العائد ألف جنيه.