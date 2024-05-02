شروط التعيين في وظيفة ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية

حددت وزارة الخارجية، آخر موعد للتقديم في الوظائف المعلنة للتعيين في وظيفة ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية، التي بدأ التقديم عليها اعتبارا من 14 أبريل، موضحة طريقة التقديم، وأبرز الشروط المطلوبة في المتقدم.

شروط التعيين في الخارجية

من أبرز شروط التعيين في وظائف الخارجية، ألا يقل عمر المتقدم للامتحان عن 21 عاما في اليوم الأول لامتحان المسابقة (الاثنين 1 يوليو 2024 )، ولا يزيد عن 27 عاما في تاريخ اليوم الأول للمسابقة.

- اجتياز الامتحان التحريري الذي يعقد يوم 1 يوليو 2024، ويتضمن امتحان اللغة العربية واللغات الأجنبية، حصول المتسابق على 60% كحد أدنى للنجاح في اللغة العربية، و60% في اللغات الأجنبية أيضا.

- اجتياز امتحانات الحاسب الآلي والقدرات الشفوية (يسمح فقط لمن اجتاز الامتحان التحريري تأدية باقي الاختبارات)، ويشترط حصوله على 60% على الأقل في كل من هذه الامتحانات.

ومن بين الشروط أيضا، أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين مصريين، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله، أو على شهادة أجنبية معادلة، أو مؤهل من إحدى الكليات العسكرية

- ألا يكون متزوجا من غير مصري الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري.

آخر موعد للتقديم:

9 مايو الجاري، ولتفاصيل التقديم من هنــــــا