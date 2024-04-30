آخر موعد للتقديم على وظائف السكة الحديد اليوم.. اعرف الشروط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وظائف شاغرة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بوزارة النقل والمواصلات، من خلال البوابة الإلكترونية للوظائف الحكومية، مشيرًا إلى انتهاء التقديم اليوم الثلاثاء.

وظائف وزارة النقل

وتشمل العديد من الوظائف القيادية أبرزها جاء على النحو التالي:

رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة.

رئيس الإدارة المركزية للكباري.

رئيس الإدارة المركزية لتخطيط ومتابعة صيانة الوحدات المتحركة.

رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة للمناطق.

رئيس الإدارة المركزية لشئون المنطقة الجنوبية البنية الأساسية.

مدير عام تخطيط صيانة السكة.

مدير عام صيانة البنية الأساسية بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية.

- مدير عام التشغيل بمنطقة شرق الدلتا (مسافات قصيرة).

- مدير عام خدمة العملاء.

-مدير عام الفحص والتفتيش لوحدات الأعمال ونقل المواد الخطرة.

- مدير عام التشغيل للبضائع بمنطقة شرق الدلتا.

- مدير عام القوائم المالية.

- مدير عام سكرتارية مجلس الإدارة.

- مدير عام الخدمات للمناطق.

-مدير عام المبيعات للمسافات القصيرة الوسطى.

-مدير عام تخطيط الصيانة للإشارات.

المستندات المطلوبة:

-بيان الحالة معتمد، موضحا به كافة البيانات الخاصة بالمتقدم ومن بينها المؤهلات العلمية والخبرات الوظيفية، وعدد (2) صور شخصية مقاس 4×2 حديثة.

وبيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما ً بالمستندات المؤيدة لذلك.

-مقترحات التطوير طبقا للنموذج المرفق، وإضافته علي إسطوانة مدمجة CD.، خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

-صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد كمبيوتر وصورة، وبطاقة الرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية وخطاب بتحليل المخدرات من مركز السموم أو أي مستشفى حكومي

طريقة التقديم:

وطبقا لإعلان بوابة الوظائف الحكومية، تسلم المستندات المطلوبة باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية على أن تكون من أصل و7 صور بمبنى محطة القاهرة-الدور الثاني- ميدان رمسيس على أن يتم استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة.