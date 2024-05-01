ثلوج وسيول تضرب عدة مناطق في السعودية (فيديو)
كتب:
ماريان سعيد
03:35 م | الأربعاء 01 مايو 2024
الثللوج في العطيف - طقس السعودية
تعرضت السعودية خلال الساعات الماضية إلى سيول جارفة وتساقط لحبات البرد، مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تساقط برد بأحجام كبيرة في مركز العطيف بالطائف، أدت إلى تدمير زجاج السيارات، وقطع بالخيام.
مشاهد من تساقط حبات البرد في السعودية
هذا ما فعلته عاصفة برد شديدة في خيمة و سيارة جيمس في #الطائف - السعودية pic.twitter.com/ibrgxk9hhI— طقس_العالم (@Arab_Storms) May 1, 2024
وشهدت السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، تعرض بعض المناطق في المملكة لأمطار غزيرة، نتج عنها سيول جارفة بالمملكة، وتعاملت فرق الدفاع المدني بكامل عتادها، من خلال القوارب، لإنقاذ المحتجزين في المياه.
الدفاع المدنى السعودية يحذر من مجاري السيول وحبات البرد
شاهدو حجم البرد في #العطيف على طريق #الطائف - #الرياض في #السعودية— طقس_العالم (@Arab_Storms) May 1, 2024
30-4-2024
Ksa
pic.twitter.com/QK0hzAOUQO
هذا ما فعلته عاصفة برد رهيبة في الخيمة في #الطائف #السعودية— طقس_العالم (@Arab_Storms) May 1, 2024
30-4-2024
Taif- Ksa pic.twitter.com/vN9bAKYEf1
ودعت مديرية الدفاع المدني في المدينة المنورة في السعودية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وطالبت الجميع بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها.
وكان المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، حذر من الأمطار معلنا أنها تؤدي إلى جريان السيول، مشيرا إلى أنها ستكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والرياض والشرقية.