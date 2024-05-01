ثلوج وسيول تضرب عدة مناطق في السعودية (فيديو)

تعرضت السعودية خلال الساعات الماضية إلى سيول جارفة وتساقط لحبات البرد، مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تساقط برد بأحجام كبيرة في مركز العطيف بالطائف، أدت إلى تدمير زجاج السيارات، وقطع بالخيام.

مشاهد من تساقط حبات البرد في السعودية

هذا ما فعلته عاصفة برد شديدة في خيمة و سيارة جيمس في #الطائف - السعودية pic.twitter.com/ibrgxk9hhI — طقس_العالم (@Arab_Storms) May 1, 2024

وشهدت السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، تعرض بعض المناطق في المملكة لأمطار غزيرة، نتج عنها سيول جارفة بالمملكة، وتعاملت فرق الدفاع المدني بكامل عتادها، من خلال القوارب، لإنقاذ المحتجزين في المياه.

الدفاع المدنى السعودية يحذر من مجاري السيول وحبات البرد

ودعت مديرية الدفاع المدني في المدينة المنورة في السعودية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وطالبت الجميع بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها.

وكان المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، حذر من الأمطار معلنا أنها تؤدي إلى جريان السيول، مشيرا إلى أنها ستكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والرياض والشرقية.