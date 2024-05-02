طبيب يحذر من تناول الطحينة بجانب الرنجة والفسيخ.. ماذا يحدث للجسم؟

أيام قليلة ويستقبل الشعب المصري الاحتفال بيوم شم النسيم، إذ تكتظ الطاولات بأطباق الرنجة والفسيخ، الذي يعد طقسًا شائعًا لدي المصريون خلال الاحتفال بأعياد الربيع، وشم النسيم.

ورغم تحذيرات الأطباء من الإصراف في تناول الرنجة والفسيخ، إلا أن الكثير يفضل مذاقهما الشهي عن مشكلاتهما الصحية، خاصة لأصحاب الحمية الغذائية «الدايت».

طبيب يحذر من تناول الرنجة والفسيخ.. بتزود الوزن

وفي هذا الصدد، حذر استشاري التغذية العلاجية، محمد العربي، من الإسراف في تناول الرنجة والفسيخ، مؤكدًا أنهما يزيدا من الوزن، بسبب الاحتواء على نسب عالية من الأملاح، تزيد من الوزن، وتؤدي لاحتباس الماء، وهو ما يسمى بـ«السمنة المائية»

وقدم «العربي» خلال حديثه لـ«الوطن»، عدة نصائح عند تناول الفسيخ والرنجة، لتفادي مخاطرها.

نصائح عند تناول الفسيخ والرنجة، لتفادي مخاطرها

- تناول من 150 جراما أو 200 فقط.

- لا بد من نقع سمكة الرنجة أو الفسيخ في مياه ساخنة لمدة خمس دقائق لامتصاص الأملاح التي تحتويها.

- احذر تناول الطحينة بجانب الرنجة، لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية.

- لا تتناول أكثر من ربع رغيف من الخبز البلدي أو رغيف سن، خلال وجبة الغداء وليس العشاء.

- تناول أكثر من 10 أكواب مياه على مدار اليوم، للتخلص من الأملاح الزائدة، وزيادة معدل الحرق.

- تناول خس وخيار وبصل للعمل على تقليل نسبة الملح المركزة في الوجبة.

- الاستغناء تمامًا عن المشروبات الغازية، واستبدالها بعصير ليمون.

- تناول الموز أو الكنتالوب أو البطيخ عقب وجبة الرنجة، مع شرب البقدونس اليانسون والشاي الأخضر والكركديه البارد لخفض نسبة الملح في الجسم.