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دراما المتحدة

سعر الرنجة والفسيخ 2024 في الأسواق خلال عيد الفطر المبارك

كتب:

أميرة سعد
05:09 م | الخميس 11 أبريل 2024
سعر الرنجة والفسيخ 2024

سعر الرنجة والفسيخ 2024

سجل سعر الرنجة والفسيخ 2024 اليوم، استقرارًا ملحوظًا، بالتزامن مع موسم عيد الفطر المبارك، والذي تشهد فيه الأسماك المملحة إقبالا كبيرا من المواطنين بعد شهر رمضان المبارك كونها تعد من عادات المصريين.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، سعر الرنجة والفسيخ 2024، بالإضافة إلى أسعار السردين، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار في المحلات.

سعر كيلو الرنجة

يتراوح سعر كيلو الرنجة الهولندي في المتوسط ما بين 70 و120 جنيهًا، حسب الحجم، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر كيلو الفسيخ 2024

يتراوح سعر كيلو الفسيخ «البوري» في المتوسط ما بين 240 و300 جنيه حسب الحجم، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الملوحة الأسواني جزل يتراوح في المتوسط ما بين 220 و240 جنيهاً حسب الحجم.

سعر قطعة الرنجة فيليه

بلغ سعر قطعة الرنجة فيليه 63 جنيهًا، فيما جاء سعر الرنجة بالقطعة 38 جنيهًا.

سعر كيلو السردين

يتراوح سعر كيلو السردين في المتوسط ما بين 170 و220 جنيهًا، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

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