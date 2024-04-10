متى شم النسيم 2024؟.. «جهزوا الرنجة والفسيخ»

متى شم النسيم 2024؟، سؤال تردد في الآونة الأخيرة باعتبارها واحدة من أقدم وأهم المناسبات التي يحرص المصريون على الاحتفال بها، ويحصل جميع العاملين في القطاعين العام والخاص على إجازة رسمية مدفوعة الأجر في هذا اليوم.

متى شم النسيم 2024؟

وأجاب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية على سؤال متى شم النسيم 2024؟، وسبب تغير هذا الموعد سنويا وسبب كونه يوم الاثنين من كل عام بالرغم من تغير تاريخ الاحتفال.

وقال الدكتور أشرف تادرس الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» سيكون موعد شم النسيم 2024 هذا العام يوم 6 مايو المقبل، في اليوم التالي ليوم عيد الميلاد المجيد، إذ تأثر المصريون القدماء بدخول المسيحية إلى مصر منذ آلاف سنين وعدلوا موعد شم النسيم (احتفالات عيد الربيع) لتأتي في اليوم التالي مباشرة لعيد القيامة الذي يتغير موعده سنويا.

أجازة شم النسيم 2024

وطبقا لأجندة الإجازات السنوية على الموقع الرسمي لرئاسة الجممهورية، سيكون شم النسيم 2024 الاثنين الموافق 6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في المصالح الحكومية والقطاع الخاص هذا العام.